10 проблем, з якими стикається тільки шульга
Джерело:24 канал
Люди, які звикли робити все лівою рукою, часто постають перед труднощами, про які навіть не здогадуються інші.
Коли ти шульга, на кожному кроці можуть чекати нові несподіванки та випробування. Life24 підготували добірку кумедних фото, коли предмети та ситуації були складними для людей.
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10 випадків, коли шульги були у ступорі
Зіткнутись ліктем із сусідом по парті – звична справа для школяра, який пише лівою рукою.
Писати не дуже зручно / Фото Twizz
Малювання для шульги ще те випробування на охайність.
Дуже чисті руки / Фото Twizz
Шульги ніколи не п'ють каву із серцем, вони можуть милуватись лише чимось схожим на цибулину.
Серце не вдалось / Фото Twizz
Рулетка була створена лише для тих, хто працює правою рукою.
Рулетка не для шульг / Фото Twizz
А ця аудиторія схожа на "виховний табір" для шульг.
Дуже зручні парти / Фото Twizz
Написи на кружках читати складно.
Ці написи читати неможливо / Фото Twizz
Наче у квесті: це робоче місце точно потребує переобладнання.
Не дуже зручно працювати / Фото Twizz
З таким черпаком готувати важко: млинчиків не напечеш.
Дуже "зручно" смажити млинці / Фото Twizz
Мірний стаканчик теж "проти" шульг.
І як таким користуватись / Фото Twizz
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Чай доводиться пити якось так, якщо ти шульга.
Пити чай з такої кружки не дуже зручно / Фото Twizz