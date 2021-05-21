Ми підготували для вас 15 зворушливих історій, які надихнуть вас творити добро. Адже всі ми на нього заслуговуємо!
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Бабуся часто відвідувала супермаркет, щоб почитати книжки. Тому для неї облаштували лавочку
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Дівчина попросила друзів на свій день народження зробити щось добре для інших людей. Вони повісили плакат із надписом: "Якщо ти це читаєш, то маєш знати, що ти дуже важливий!"
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"Дівчина з сусіднього офісу побачила, що я дуже втомилася і сильно переживаю. Я її навіть не знаю, а вона принесла мені обід"
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Хлопець дарував незнайомим людям квіти та маленькі подаруночки
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Тут залишають шарфи для людей, які живуть на вулиці
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Хлопець допоміг дідусю зав’язати шнурівку
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"На пам’ять про Фібі. Будь ласка, беріть м’ячики. Потім можна покласти їх у корзину, щоб інші також побавилися. І пам’ятайте, потрібно проживати кожен момент так, як наші песики: з любов’ю, відданістю та щастям"
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Люди залишили теплі речі для тих, хто потребує
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"Я виклав старий стілець за двері. Хтось його забрав, відремонтував і повернув"
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"Сьогодні роздавала квіти із побажаннями незнайомцям"
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Мешканці спеціально залишили стільки листя, щоб хтось міг на ньому пострибати
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Хлопець привів свого песика, щоб студенти могли погладити його і розслабитися перед екзаменом
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"Неочікувано пішов дощ, а хтось накрив моє сидіння кульком"
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Тут можна класти продукти для людей, які їх потребують
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"Вчора я освідчився своїй дівчині, а поряд проходив хлопець. Він запропонував сфотографувати нас на квадрокоптер"
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