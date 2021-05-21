Ми підготували для вас 15 зворушливих історій, які надихнуть вас творити добро. Адже всі ми на нього заслуговуємо!

Цікаво Що творилось за кадром: як насправді фотографи створюють вражаючі світлини – 15 фото

Бабуся часто відвідувала супермаркет, щоб почитати книжки. Тому для неї облаштували лавочку

Фото Reddit

Дівчина попросила друзів на свій день народження зробити щось добре для інших людей. Вони повісили плакат із надписом: "Якщо ти це читаєш, то маєш знати, що ти дуже важливий!"

Фото Reddit

"Дівчина з сусіднього офісу побачила, що я дуже втомилася і сильно переживаю. Я її навіть не знаю, а вона принесла мені обід"

Фото Reddit

Хлопець дарував незнайомим людям квіти та маленькі подаруночки

Фото Reddit

Тут залишають шарфи для людей, які живуть на вулиці

Фото Reddit

Хлопець допоміг дідусю зав’язати шнурівку

Фото Reddit

"На пам’ять про Фібі. Будь ласка, беріть м’ячики. Потім можна покласти їх у корзину, щоб інші також побавилися. І пам’ятайте, потрібно проживати кожен момент так, як наші песики: з любов’ю, відданістю та щастям"

Фото Reddit

Люди залишили теплі речі для тих, хто потребує

Фото Reddit

"Я виклав старий стілець за двері. Хтось його забрав, відремонтував і повернув"

Фото Reddit

"Сьогодні роздавала квіти із побажаннями незнайомцям"

Фото Reddit

Мешканці спеціально залишили стільки листя, щоб хтось міг на ньому пострибати

Фото Reddit

Хлопець привів свого песика, щоб студенти могли погладити його і розслабитися перед екзаменом

Фото Reddit

"Неочікувано пішов дощ, а хтось накрив моє сидіння кульком"

Фото Reddit

Тут можна класти продукти для людей, які їх потребують

Фото Reddit

Цікаво Як розважалися американські підлітки в 1980-х: атмосферні фото

"Вчора я освідчився своїй дівчині, а поряд проходив хлопець. Він запропонував сфотографувати нас на квадрокоптер"

Фото Reddit

 

 

 