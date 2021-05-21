Мы подготовили для вас 15 трогательных историй, которые вдохновят вас творить добро. Ведь все мы на него заслуживаем!
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Бабушка часто посещала супермаркет, чтобы почитать книги. Поэтому для нее соорудили лавочку
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Девушка попросила друзей на свой день рождения сделать что-то хорошее для других людей. Они повешали плакат с надписью: "Если ты это читаешь, то должен знать, что ты очень важен!"
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"Девушка из соседнего офиса увидела, что я очень устала и сильно переживаю. Я ее даже не знаю, а она принесла мне обед"
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Парень дарил незнакомым людям цветы и маленькие подарочки
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Здесь оставляют шарфы для людей, которые живут на улице
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Парень помог дедушке завязать шнурки
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"В память о Фиби. Пожалуйста, берите мячики. Затем можно положить их в корзину, чтобы другие также поигрались. И помните, нужно проживать каждый момент так, как наши собачки: с любовью, преданностью и счастьем"
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Люди оставили теплые вещи для нуждающихся
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"Я положил старый стул за дверь. Кто-то его забрал, отремонтировал и вернул"
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"Сегодня раздавала цветы с пожеланиями незнакомцам"
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Жители специально оставили столько листья, чтобы кто-то мог на нем попрыгать
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Парень привел свою собачку, чтобы студенты могли погладить его и расслабиться перед экзаменом
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"Неожиданно пошел дождь, а кто-то накрыл мое сиденье"
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Здесь можно класть продукты для людей, которые в них нуждаются
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"Вчера я сделал предложение своей девушке, а рядом проходил парень. Он предложил сфотографировать нас на квадрокоптер"
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