Користувачі мережі поділились знімками речей, які викликають у них шалений апетит. Деякі камінці, предмети одягу і навіть тварини й справді маскуються під їжу: виглядаючи як найсмачніший шматочок пирога, хрусткий попкорн чи бекон. Їсти ж їх ні в якому разі не можна.

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"Побачив цю камінь і подумав, що це чізкейк"

Фото Reddit QualityCucumber

"Камінчики на пляжі схожі на попкорн"

Фото Reddit alice_m100

"Соснова шишка виглядає як млинці, тож я зробив трохи "масла" з опалого листя"

Фото Reddit MountainTroll07

Свіжоспечений багет

Фото Reddit dvntwnsnd

"Дерево виглядає точно як бекон"

Фото Reddit Keeeebin

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Борошно, яке не можна використати

Фото Reddit CinnamonCoconuts

"Я не можу повірити, що це резинки, а не макарони"

Фото Reddit Keanulaszlo

"Надто жарко надворі. Моя собака перетворилася на курку"

Фото Reddit elSeePea

"Я ледве зупинив дружину, щоб вона не пила цей "апельсиновий сік""

Фото Reddit TeaQueer

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"Подивіться на цю крихітну зв'язку бананів"

Фото Reddit OperatingOnScientist

Яловичий фарш, який не можна з'їсти

Фото Reddit lewisisgud

"Мені здалось, що це морозиво"

Фото Reddit Awportune

Кристали, які виглядають як м'ясо.

Фото Reddit _LadyBlue_

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"Цей камінь схожий на вкушений хліб"

Фото Reddit mjdth

"Желейні боби з різними смаками"

Фото Reddit Azbroolah