Пользователи сети поделились снимками вещей, которые вызывают у них бешеный аппетит. Некоторые камни, предметы одежды и даже животные действительно маскируются под еду: они выглядят как вкусный кусочек пирога, хрустящий попкорн или бекон. Есть же их ни в коем случае нельзя.

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"Увидел этот камень и подумал, что это чизкейк"

Фото Reddit QualityCucumber

"Камешки на пляже похожи на попкорн"

Фото Reddit alice_m100

"Сосновая шишка выглядит как блины, и я сделал немного "масла" из опавших листьев"

Фото Reddit MountainTroll07

Свежеиспеченный багет

Фото Reddit dvntwnsnd

"Дерево выглядит в точности как бекон"

Фото Reddit Keeeebin

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Мука, которую нельзя использовать

Фото Reddit CinnamonCoconuts

"Я не могу поверить, что это резинки, а не макароны"

Фото Reddit Keanulaszlo

"Слишком жарко на улице. Моя собака превратилась в курицу"

Фото Reddit elSeePea

"Я едва успел остановить жену, чтобы она не пила этот "апельсиновый сок ""

Фото Reddit TeaQueer

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"Посмотрите на эту крошечную связку бананов"

Фото Reddit OperatingOnScientist

Говяжий фарш, который нельзя съесть

Фото Reddit lewisisgud

"Мне показалось, что это мороженое"

Фото Reddit Awportune

Кристаллы, которые выглядят как мясо

Фото Reddit _LadyBlue_

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"Этот камень похож на укушенный хлеб"

Фото Reddit mjdth

"Желейные бобы с различными вкусами"