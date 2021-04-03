15 фото, які показують, як вдала зачіска змінює людину

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Джерело:

Instagram diece_shou

Японський перукар Сьоу Оцукі – справжній майстер своєї справи. Він створює настільки вдалі зачіски для своїх клієнтів, що часто їх просто не впізнати – настільки красиво все зроблено.

Ми підібрали для вас найцікавіші роботи талановитого перукаря. Ви побачите, що інколи, щоб підкреслити красу людини, потрібні зовсім невеликі зміни у зачісці. Поїхали!

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Так значно краще!

Трішки освіжили зачіску

Круто!

Забрали "кущик" із голови

Вау!

Чудове перевтілення!

Хлопець щасливий із будь-якою зачіскою!

Як вам така зачіска?

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Стильна зачіска

Здається, хлопець не був готовий до таких змін

Виглядає, ніби дві різні людини

Акуратно і красиво!

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Оце так зачіска була в хлопця

Немає гривки – і все одразу цікавіше

Усі фото – Instagram diece_shou