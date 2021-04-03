15 фото, які показують, як вдала зачіска змінює людину

Джерело:Instagram diece_shou
Японський перукар Сьоу Оцукі – справжній майстер своєї справи. Він створює настільки вдалі зачіски для своїх клієнтів, що часто їх просто не впізнати – настільки красиво все зроблено.
Ми підібрали для вас найцікавіші роботи талановитого перукаря. Ви побачите, що інколи, щоб підкреслити красу людини, потрібні зовсім невеликі зміни у зачісці. Поїхали!
Цікаво У країні снів: картини цього художника могли вам тільки наснитись – 15 фантастичних робіт
Цікаво 10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото
Усі фото – Instagram diece_shou