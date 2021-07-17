Небезпек для фото, насправді, буває дуже багато: таємничі незнайомці, агресивні тваринки і навіть ваші друзі, які можуть спеціально зробити якусь витівку на знімку. Хоч селфі героїв нашої добірки вийшли не дуже красивими, але вони насмішили вже та подарували гарний настрій багатьом людям.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Оце хлопець молодець!

Фото твітер fantaflix

Інші пташки не дочекалися

Фото твітер erinroche124/

Чоловік вирішив зробити селфі під час розлучення

Фото фейсбук FAIL Blog

О ні, тут селфі не можна!

Фото Reddit TwitterInc

Напис на футболці "Перестаньте робити селфі"

Фото Reddit MicrowaveSama

Ой!

Фото твітер MntainGirlEtsy

Щось тут не те...

Фото твітер Raggie86

"Який шампунем ти користуєшся?"

Фото Reddit raybarks

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

Цікаво вийшло

Фото Reddit UNew

"Я теж хочу морозиво!"

Фото Reddit TheMattichan

"Хлопець сфотографував, як я сплю"

Фото Reddit alage21

Не тим боком!

Фото Reddit articpencil

Хтось забув про фон

Фото твітер smaIItrashcan

Нам здається, що це просто прекрасне селфі!

Фото Reddit cdurant

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Упс!

Фото Imgur raymondbyrd