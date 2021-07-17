Небезпек для фото, насправді, буває дуже багато: таємничі незнайомці, агресивні тваринки і навіть ваші друзі, які можуть спеціально зробити якусь витівку на знімку. Хоч селфі героїв нашої добірки вийшли не дуже красивими, але вони насмішили вже та подарували гарний настрій багатьом людям.
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Оце хлопець молодець!
Фото твітер fantaflix
Інші пташки не дочекалися
Фото твітер erinroche124/
Чоловік вирішив зробити селфі під час розлучення
Фото фейсбук FAIL Blog
О ні, тут селфі не можна!
Фото Reddit TwitterInc
Напис на футболці "Перестаньте робити селфі"
Фото Reddit MicrowaveSama
Ой!
Фото твітер MntainGirlEtsy
Щось тут не те...
Фото твітер Raggie86
"Який шампунем ти користуєшся?"
Фото Reddit raybarks
Цікаво вийшло
Фото Reddit UNew
"Я теж хочу морозиво!"
Фото Reddit TheMattichan
"Хлопець сфотографував, як я сплю"
Фото Reddit alage21
Не тим боком!
Фото Reddit articpencil
Хтось забув про фон
Фото твітер smaIItrashcan
Нам здається, що це просто прекрасне селфі!
Фото Reddit cdurant
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Упс!
Фото Imgur raymondbyrd