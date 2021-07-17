Опасностей для фото на самом деле бывает очень много: таинственные незнакомцы, агрессивные животные и даже ваши друзья, которые могут специально сделать какую-то выходку на снимке. Хотя селфи героев нашей подборки получились не очень красивыми, но они насмешили и подарили хорошее настроение многим людям.
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Вот парень молодец!
Фото твітер fantaflix
Другие птицы не дождались
Фото твітер erinroche124/
Мужчина решил сделать селфи во время развода
Фото фейсбук FAIL Blog
Нет, здесь делать селфи нельзя!
Фото Reddit TwitterInc
Надпись на футболке "Перестаньте делать селфи"
Фото Reddit MicrowaveSama
Ой!
Фото твітер MntainGirlEtsy
Что-то здесь не то...
Фото твітер Raggie86
"Какой шампунем ты пользуешься?"
Фото Reddit raybarks
Интересно получилось
Фото Reddit UNew
"Я тоже хочу мороженое!"
Фото Reddit TheMattichan
"Парень сфотографировал, как я сплю"
Фото Reddit alage21
Не той стороной!
Фото Reddit articpencil
Кто-то забыл о фоне
Фото твітер smaIItrashcan
Нам кажется, что это просто прекрасное селфи!
Фото Reddit cdurant
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Упс!
Фото Imgur raymondbyrd