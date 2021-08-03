Більше не "гидке каченя": 15 людей, які з роками змінились до невпізнаваності

21:10

Напевно, у кожного є старі фото, які навіть соромно переглядати через незрозумілу зачіску, кілька зайвих кілограмів чи дивний стиль в одязі. Проте з роками люди можуть неабияк змінитись, а непримітний підліток – перетворитись на справжнього мачо.