Майстри та майстрині із цієї добірки знайшли себе у в'язання та вміло володіють спицями, створюючи кумедні або й шедевральні витвори з пряжі. Після цих фото вам однозначно захочеться забігти у найближчий магазин для рукоділля, захопити спиці та кілька яскравих мотків ниток та самому опанувати цей вид творчості.

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Незвичайні шкарпетки у вигляді риб

Фото Reddit Tasty-Superior-Olive

"Найбільший у світі пухнастий жук"

Фото Reddit iocanepowdereddonuts

"Зв'язала Сонячну систему для 3-річного сина, який щойно дізнався, що таке планети"

Фото Reddit Mrs-Eaves

"У нього така мила мордочка, що я не могла не помістити її на светр"

Фото Reddit alcohollie

"Після того похмурого року, який у нас був, я хотіла трохи світла у 2021 році"

Фото Reddit Runnor2

"Я зробила ці шкарпетки, які перетворюють ноги в лапки"

Фото Reddit Anaiira

"Всі гриби, які я зв'язала минулого року"

Фото Reddit noerml

Цікаво Це не фотошоп: 15 звичайних предметів і тварин, які мають просто гігантські розміри

"Зазвичай я в'яжу крючком, але минулого року Санта подарував мені спиці, і я зв'язала цю шкарпетку"

Фото Reddit Human_Irene

"Зв'язала плед у якості весільного подарунка для свого брата"

Фото Reddit juicytwinzilla

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"Зв'язала сукню за зразком 1958 року"

Фото Reddit jepsuli

"Я зробила бейсбольний м'яч, який дуже схожий на справжній"

Фото Reddit ClevelandMinerals

"Я зробила цей дивовижний / безглуздий светр з зеброю за зразком 1987 року!"

Фото Reddit Pehosbes

"Я в'яжу срібний ланцюжок швейною голкою"

Фото Reddit kibelem

"Я зробила свій перший светр і не могла дозволити собі забути про Ліззі"

Фото Reddit HBomb12

До теми До і після: художники показують, як зі звичайних скетчів виходять шедеври

"Мені знадобилось 5 років, щоб зв'язати цю королівську ковдру"

Фото Reddit CuntCorner