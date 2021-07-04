Майстри та майстрині із цієї добірки знайшли себе у в'язання та вміло володіють спицями, створюючи кумедні або й шедевральні витвори з пряжі. Після цих фото вам однозначно захочеться забігти у найближчий магазин для рукоділля, захопити спиці та кілька яскравих мотків ниток та самому опанувати цей вид творчості.
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Незвичайні шкарпетки у вигляді риб
Фото Reddit Tasty-Superior-Olive
"Найбільший у світі пухнастий жук"
Фото Reddit iocanepowdereddonuts
"Зв'язала Сонячну систему для 3-річного сина, який щойно дізнався, що таке планети"
Фото Reddit Mrs-Eaves
"У нього така мила мордочка, що я не могла не помістити її на светр"
Фото Reddit alcohollie
"Після того похмурого року, який у нас був, я хотіла трохи світла у 2021 році"
Фото Reddit Runnor2
"Я зробила ці шкарпетки, які перетворюють ноги в лапки"
Фото Reddit Anaiira
"Всі гриби, які я зв'язала минулого року"
Фото Reddit noerml
Цікаво Це не фотошоп: 15 звичайних предметів і тварин, які мають просто гігантські розміри
"Зазвичай я в'яжу крючком, але минулого року Санта подарував мені спиці, і я зв'язала цю шкарпетку"
Фото Reddit Human_Irene
"Зв'язала плед у якості весільного подарунка для свого брата"
Фото Reddit juicytwinzilla
"Зв'язала сукню за зразком 1958 року"
Фото Reddit jepsuli
"Я зробила бейсбольний м'яч, який дуже схожий на справжній"
Фото Reddit ClevelandMinerals
"Я зробила цей дивовижний / безглуздий светр з зеброю за зразком 1987 року!"
Фото Reddit Pehosbes
"Я в'яжу срібний ланцюжок швейною голкою"
Фото Reddit kibelem
"Я зробила свій перший светр і не могла дозволити собі забути про Ліззі"
Фото Reddit HBomb12
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"Мені знадобилось 5 років, щоб зв'язати цю королівську ковдру"
Фото Reddit CuntCorner