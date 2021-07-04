Мастера и мастерицы из этой подборки нашли себя в вязание и умело владеют спицами, создавая забавные или даже шедевральные произведения из пряжи. После этих фото вам однозначно захочется сходить в ближайший магазин для рукоделия, захватить спицы и несколько ярких мотков ниток и самому овладеть этим видом творчества.
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Необычные носки в виде рыб
Фото Reddit Tasty-Superior-Olive
"Крупнейший в мире пушистый жук"
Фото Reddit iocanepowdereddonuts
"Связала Солнечную систему для 3-летнего сына, который только что узнал, что такое планеты"
Фото Reddit Mrs-Eaves
"У него такая милая мордочка, что я не могла не поместить ее на свитер"
Фото Reddit alcohollie
"После того мрачного года, который у нас был, я хотела немного света в 2021 году"
Фото Reddit Runnor2
"Я сделала эти носки, которые превращают ноги в лапки"
Фото Reddit Anaiira
"Все грибы, которые я связала в прошлом году"
Фото Reddit noerml
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"Обычно я вяжу крючком, но в прошлом году Санта подарил мне спицы, и я связала этот носок"
Фото Reddit Human_Irene
"Связала плед в качестве свадебного подарка для своего брата"
Фото Reddit juicytwinzilla
"Связала платье по образцу 1958 года"
Фото Reddit jepsuli
"Я сделала бейсбольный мяч, который очень похож на настоящий"
Фото Reddit ClevelandMinerals
"Я сделала этот удивительный / бессмысленный свитер с зеброй по образцу 1987 года!"
Фото Reddit Pehosbes
"Я вяжу серебряную цепочку швейной иглой"
Фото Reddit kibelem
"Я сделала свой первый свитер и не могла позволить себе забыть о Лиззи"
Фото Reddit HBomb12
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"Мне понадобилось 5 лет, чтобы связать это королевское одеяло"
Фото Reddit CuntCorner