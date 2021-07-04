Мастера и мастерицы из этой подборки нашли себя в вязание и умело владеют спицами, создавая забавные или даже шедевральные произведения из пряжи. После этих фото вам однозначно захочется сходить в ближайший магазин для рукоделия, захватить спицы и несколько ярких мотков ниток и самому овладеть этим видом творчества.

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Необычные носки в виде рыб

Фото Reddit Tasty-Superior-Olive

"Крупнейший в мире пушистый жук"

Фото Reddit iocanepowdereddonuts

"Связала Солнечную систему для 3-летнего сына, который только что узнал, что такое планеты"

Фото Reddit Mrs-Eaves

"У него такая милая мордочка, что я не могла не поместить ее на свитер"

Фото Reddit alcohollie

"После того мрачного года, который у нас был, я хотела немного света в 2021 году"

Фото Reddit Runnor2

"Я сделала эти носки, которые превращают ноги в лапки"

Фото Reddit Anaiira

"Все грибы, которые я связала в прошлом году"

Фото Reddit noerml

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"Обычно я вяжу крючком, но в прошлом году Санта подарил мне спицы, и я связала этот носок"

Фото Reddit Human_Irene

"Связала плед в качестве свадебного подарка для своего брата"

Фото Reddit juicytwinzilla

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"Связала платье по образцу 1958 года"

Фото Reddit jepsuli

"Я сделала бейсбольный мяч, который очень похож на настоящий"

Фото Reddit ClevelandMinerals

"Я сделала этот удивительный / бессмысленный свитер с зеброй по образцу 1987 года!"

Фото Reddit Pehosbes

"Я вяжу серебряную цепочку швейной иглой"

Фото Reddit kibelem

"Я сделала свой первый свитер и не могла позволить себе забыть о Лиззи"

Фото Reddit HBomb12

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"Мне понадобилось 5 лет, чтобы связать это королевское одеяло"