В'язання – не лише для бабусь: 15 людей, які спицями і нитками творять справжню магію
Джерело:24 канал
Думаєте, зв'язати можна лише нудні светри, рукавички чи шапки? З пряжі можна створити що завгодно: шкарпетки-риби, іграшки чи Сонячну систему. Або навіть зв'язати з гірлянди світильник!
Майстри та майстрині із цієї добірки знайшли себе у в'язання та вміло володіють спицями, створюючи кумедні або й шедевральні витвори з пряжі. Після цих фото вам однозначно захочеться забігти у найближчий магазин для рукоділля, захопити спиці та кілька яскравих мотків ниток та самому опанувати цей вид творчості.
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Незвичайні шкарпетки у вигляді риб
Фото Reddit Tasty-Superior-Olive
"Найбільший у світі пухнастий жук"
Фото Reddit iocanepowdereddonuts
"Зв'язала Сонячну систему для 3-річного сина, який щойно дізнався, що таке планети"
Фото Reddit Mrs-Eaves
"У нього така мила мордочка, що я не могла не помістити її на светр"
Фото Reddit alcohollie
"Після того похмурого року, який у нас був, я хотіла трохи світла у 2021 році"
Фото Reddit Runnor2
"Я зробила ці шкарпетки, які перетворюють ноги в лапки"
Фото Reddit Anaiira
"Всі гриби, які я зв'язала минулого року"
Фото Reddit noerml
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"Зазвичай я в'яжу крючком, але минулого року Санта подарував мені спиці, і я зв'язала цю шкарпетку"
Фото Reddit Human_Irene
"Зв'язала плед у якості весільного подарунка для свого брата"
Фото Reddit juicytwinzillaВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
"Зв'язала сукню за зразком 1958 року"
Фото Reddit jepsuli
"Я зробила бейсбольний м'яч, який дуже схожий на справжній"
Фото Reddit ClevelandMinerals
"Я зробила цей дивовижний / безглуздий светр з зеброю за зразком 1987 року!"
Фото Reddit Pehosbes
"Я в'яжу срібний ланцюжок швейною голкою"
Фото Reddit kibelem
"Я зробила свій перший светр і не могла дозволити собі забути про Ліззі"
Фото Reddit HBomb12
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"Мені знадобилось 5 років, щоб зв'язати цю королівську ковдру"
Фото Reddit CuntCorner