15 милих вчинків, які татусі зробили заради своїх дітей: кумедні фото

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Джерело:

Reddit

Розкриємо один секрет: татусі готові на все заради своїх синів та дочок. Вони не тільки оберігають їх, але й готові зробити найнесподіваніші вчинки, лиш би їхня дитина була щаслива.

Ми підібрали для вас 15 розкішних фотографій, що демонструють, якою цікавою та несподіваною буває любов батька до своєї донечки чи сина. Інколи наші герої стають моделями, одягають кумедні костюми та навіть бавляться із ляльками.

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Вечірка в стилі "Зоряних війн"

Фото Reddit

"Цей чоловік 45 хвилин тримав так руку, що його дочці зручно спалося"

Фото Reddit

Сімейний костюм у стилі Marvel

Фото Reddit

Найкращий майстер з педикюру

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"Дочка захотіла, щоб борода була рожевою. Чому б і ні?"

Фото Reddit

Час експериментів!

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Тато заплів свою першу косичку!

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Тато молодець!

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Красиво!

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"Недавно я відкрила кав’ярню. Тато зробив її крихітну копію"

Фото Reddit

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Чаювання з ляльками і татом!

Фото Reddit

"Мені вже 23 роки, але тато досі одягається для мене в костюм Санти"

Фото Reddit

Час читати казочки!

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Прекрасна футболка!

Фото Reddit

 