15 моделей, які підкорили світ своєю нестандартною зовнішністю
Ці моделі впевнено доводять – справжня краса може бути абсолютно різною. Її не можна обмежувати штучними стандартами.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас 15 фотографій відомих моделей, які вирізняються своєю зовнішністю. Ви побачите, що в цей бізнес можуть потрапити не лише дівчата із звичним стандартом "90 – 60 – 90".
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