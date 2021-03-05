15 моделей, которые покорили мир своей нестандартной внешностью
Эти модели уверенно доказывают – настоящая красота может быть совершенно разной. Ее нельзя ограничивать искусственными стандартами.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас 15 фотографий известных моделей, которые отличаются своей внешностью. Вы увидите, что в этот бизнес могут попасть не только девушки с привычным стандартом "90 – 60 – 90".
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