Эти модели уверенно доказывают – настоящая красота может быть совершенно разной. Ее нельзя ограничивать искусственными стандартами.

Мы подготовили для вас 15 фотографий известных моделей, которые отличаются своей внешностью. Вы увидите, что в этот бизнес могут попасть не только девушки с привычным стандартом "90 – 60 – 90".

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София Хаджипантели

Исса Лиш

Мадлен Стюарт

Диандра Форрест

Винни Харлоу

Цунайна

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Слик Вудс

Кейтин Стиклс

Келли Миттендорф

Никия Феникс

Серафима Соловьева (справа)

Моффи Модело

Мелани Гайдос

Дафни Селф

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