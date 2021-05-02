Герої цих фото вирішили трохи повеселитись, щоб їх весільні фото могли претендувати на звання найбільш оригінальних. Хтось додав дрібку фотошопу, інші ж прийняли кумедні пози, а комусь довелось залучити усіх родичів, щоб вийшов справді чудовий кадр. Насолоджуйтесь добіркою цих веселих та зворушливих весільних фото, можливо, деякі з них вам вдасться відтворити й на власному весіллі.
Читайте також: 15 прикладів дуже невдалого макіяжу, який вас розвеселить: фото
Надзвичайно емоційне фото
Фото Pinterest
Цьому весіллю потрібен герой?
Фото Pinterest
Наречена дійсно всесильна
Фото RSB Photography
Щоб ніхто не підглядав
Фото Pinterest
Оце так дівич-вечір!
Фото millermillerphotography
Ну яке ж весілля без бійки
Фото Pinterest
Яка ж мила світлина!
Фото jenniferbagwellphotographyblog
На кожному груповому фото є така людина
Фото collegehumor
На старт, увага...
Фото Pinterest
А якщо вміти користуватись фотошопом, то виходять ось такі кумедні фото
Фото Quinn Miller Photo + Design
Фото Pinterest
Ніби сцена з індійського кіно
Фото Pinterest
Здається, в усіх весільних фотосесіях є така світлина
Фото plumtreestudios
До теми: Цього ніхто не очікував: 15 найбільш несподіваних весільних фото
Просто шалені подружки нареченої
Фото Pinterest
Коли на весіллі дуже хороші конкурси
Фото Pinterest