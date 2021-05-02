Герої цих фото вирішили трохи повеселитись, щоб їх весільні фото могли претендувати на звання найбільш оригінальних. Хтось додав дрібку фотошопу, інші ж прийняли кумедні пози, а комусь довелось залучити усіх родичів, щоб вийшов справді чудовий кадр. Насолоджуйтесь добіркою цих веселих та зворушливих весільних фото, можливо, деякі з них вам вдасться відтворити й на власному весіллі.   

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Надзвичайно емоційне фото 

Фото Pinterest

Цьому весіллю потрібен герой?

Фото Pinterest

Наречена дійсно всесильна 

Фото RSB Photography

Щоб ніхто не підглядав

Фото Pinterest

Оце так дівич-вечір!

Фото millermillerphotography

Ну яке ж весілля без бійки

Фото Pinterest

Яка ж мила світлина!

Фото jenniferbagwellphotographyblog

На кожному груповому фото є  така людина

Фото collegehumor

На старт, увага...

Фото Pinterest

А якщо вміти користуватись фотошопом, то виходять ось такі кумедні фото 

Фото Quinn Miller Photo + Design

Фото Pinterest

Ніби сцена з індійського кіно

Фото Pinterest

Здається, в усіх весільних фотосесіях є така світлина

Фото plumtreestudios

До теми: Цього ніхто не очікував: 15 найбільш несподіваних весільних фото

Просто шалені подружки нареченої

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Коли на весіллі дуже хороші конкурси

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