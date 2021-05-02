Герои этих фото решили немного повеселиться, чтобы их свадебные фото могли претендовать на звание самых оригинальных. Кто-то добавил щепотку фотошопа, другие же приняли забавные позы, а кому-то пришлось привлечь всех родственников, чтобы получился действительно замечательный кадр. Наслаждайтесь подборкой этих веселых и трогательных свадебных фото, возможно, некоторые из них вам удастся воспроизвести и на собственной свадьбе.

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Очень эмоциональное фото

Фото Pinterest

Этой свадьбе нужен герой?

Фото Pinterest

Невеста действительно всесильна

Фото RSB Photography

Чтобы никто не подглядывал

Фото Pinterest

Вот это девичник!

Фото millermillerphotography

Ну какая же свадьба без драки

Фото Pinterest

Какая же милая фотография!

Фото jenniferbagwellphotographyblog

На каждом групповом фото есть такой человек

Фото collegehumor

На старт, внимание...

Фото Pinterest

А если уметь пользоваться фотошопом, то получаются вот такие забавные фото 

Фото Quinn Miller Photo + Design

Фото Pinterest

Будто сцена из индийского кино

Фото Pinterest

Кажется, во всех свадебных фотосессиях есть такая фотография

Фото plumtreestudios

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Просто безумные подружки невесты

Фото Pinterest

Когда на свадьбе очень хорошие конкурсы

Фото Pinterest