Герои этих фото решили немного повеселиться, чтобы их свадебные фото могли претендовать на звание самых оригинальных. Кто-то добавил щепотку фотошопа, другие же приняли забавные позы, а кому-то пришлось привлечь всех родственников, чтобы получился действительно замечательный кадр. Наслаждайтесь подборкой этих веселых и трогательных свадебных фото, возможно, некоторые из них вам удастся воспроизвести и на собственной свадьбе.
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Очень эмоциональное фото
Фото Pinterest
Этой свадьбе нужен герой?
Фото Pinterest
Невеста действительно всесильна
Фото RSB Photography
Чтобы никто не подглядывал
Фото Pinterest
Вот это девичник!
Фото millermillerphotography
Ну какая же свадьба без драки
Фото Pinterest
Какая же милая фотография!
Фото jenniferbagwellphotographyblog
На каждом групповом фото есть такой человек
Фото collegehumor
На старт, внимание...
Фото Pinterest
А если уметь пользоваться фотошопом, то получаются вот такие забавные фото
Фото Quinn Miller Photo + Design
Фото Pinterest
Будто сцена из индийского кино
Фото Pinterest
Кажется, во всех свадебных фотосессиях есть такая фотография
Фото plumtreestudios
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Просто безумные подружки невесты
Фото Pinterest
Когда на свадьбе очень хорошие конкурсы
Фото Pinterest