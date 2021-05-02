Ви захочете це повторити: 15 кумедних і зворушливих весільних фото

2 травня 2021 , 08:10
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Джерело:

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Весілля – це свято, яке завжди сповнене атмосфери кохання та радості. Наречені бажають зберегти на фото кожен момент цього щасливого дня. Проте не всім хочеться стандартних романтичних фото вдвох, дехто готовий експериментувати.

Герої цих фото вирішили трохи повеселитись, щоб їх весільні фото могли претендувати на звання найбільш оригінальних. Хтось додав дрібку фотошопу, інші ж прийняли кумедні пози, а комусь довелось залучити усіх родичів, щоб вийшов справді чудовий кадр. Насолоджуйтесь добіркою цих веселих та зворушливих весільних фото, можливо, деякі з них вам вдасться відтворити й на власному весіллі.   

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Надзвичайно емоційне фото 

Фото Pinterest

Цьому весіллю потрібен герой?

Фото Pinterest

Наречена дійсно всесильна 

Фото RSB Photography

Щоб ніхто не підглядав

Фото Pinterest

Оце так дівич-вечір!

Фото millermillerphotography

Ну яке ж весілля без бійки

Фото Pinterest

Яка ж мила світлина!

Фото jenniferbagwellphotographyblog

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На кожному груповому фото є  така людина

Фото collegehumor

На старт, увага...

Фото Pinterest

А якщо вміти користуватись фотошопом, то виходять ось такі кумедні фото 

Фото Quinn Miller Photo + Design

Фото Pinterest

Ніби сцена з індійського кіно

Фото Pinterest

Здається, в усіх весільних фотосесіях є така світлина

Фото plumtreestudios

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Просто шалені подружки нареченої

Фото Pinterest

Коли на весіллі дуже хороші конкурси

Фото Pinterest

Автор: Ірина Продан