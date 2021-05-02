Ви захочете це повторити: 15 кумедних і зворушливих весільних фото

Весілля – це свято, яке завжди сповнене атмосфери кохання та радості. Наречені бажають зберегти на фото кожен момент цього щасливого дня. Проте не всім хочеться стандартних романтичних фото вдвох, дехто готовий експериментувати.
Герої цих фото вирішили трохи повеселитись, щоб їх весільні фото могли претендувати на звання найбільш оригінальних. Хтось додав дрібку фотошопу, інші ж прийняли кумедні пози, а комусь довелось залучити усіх родичів, щоб вийшов справді чудовий кадр. Насолоджуйтесь добіркою цих веселих та зворушливих весільних фото, можливо, деякі з них вам вдасться відтворити й на власному весіллі.
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Надзвичайно емоційне фото
Фото Pinterest
Цьому весіллю потрібен герой?
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Наречена дійсно всесильна
Фото RSB Photography
Щоб ніхто не підглядав
Фото Pinterest
Оце так дівич-вечір!
Фото millermillerphotography
Ну яке ж весілля без бійки
Фото Pinterest
Яка ж мила світлина!
Фото jenniferbagwellphotographyblogКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
На кожному груповому фото є така людина
Фото collegehumor
На старт, увага...
Фото Pinterest
А якщо вміти користуватись фотошопом, то виходять ось такі кумедні фото
Фото Quinn Miller Photo + Design
Фото Pinterest
Ніби сцена з індійського кіно
Фото Pinterest
Здається, в усіх весільних фотосесіях є така світлина
Фото plumtreestudios
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Просто шалені подружки нареченої
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Коли на весіллі дуже хороші конкурси
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