15 найкрутіших речей, які люди знаходили на барахолках: їх важко оминути

Знайти на місцевій барахолці чи секонд-хенді щось цінне – неймовірна удача. Деякі люди стають справжніми мисливцями за скарбами, шукаючи ексклюзивні речі серед мотлоху. І їм це вдається!

Люди з цієї добірки вирішили поділитись своїми дивовижними знахідками: капці у формі акули, світильник-восьминіг або елегантне крісло для кота. Після цієї добірки ви будете уважніше придивлятись до речей на барахолках.

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"Це найкраща річ, яку я колись знаходила на секонд-хенді"

Фото Facebook Jenna Arcidiacono

"Я просто не змогла пройти повз них"

Фото Facebook Tess Sayers

Старий світильник незвичайної форми

"Я електрик, і я постійно забираю старі світильники, поки їх не викинули, у мене в підвалі ціла колекція. Сьогодні я знайшла свою найціннішу знахідку"

Фото Facebook Jess Connolly MacLeod

"Я знайшла свою весільну сукню всього за 7 доларів!"

"Я навіть не планувала великого весілля, але не могла залишити в магазині цю красу едвардіанської епохи"

Фото Facebook Jane Vargas

"Я знала, що мушу його купити. Мій кіт вдома також знав, що потрібно робити"

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото Facebook Michael James

"Купила цю вишукану жіночу сумочку на аукціоні"

Фото Facebook Liz Holt

"Я знайшов цей персиковий чайник у місцевому антикварному магазині. Це наймиліший чайник, який я коли-небудь бачив"

Фото Facebook Jonique Perzentka

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Мініатюрний намет для песика

Фото Facebook Kayla Smith

Котикам дуже сподобався цей кошик

Фото Facebook Erin P Jadin Christie

Ще одна "равликова" знахідка – милий світильник

Фото Facebook Jenny Kovach

"Мені так сподобалась ця лампа, що я повісив її у ванній кімнаті"

Фото Facebook Sylvia Colbert

Справді королівське крісло

Фото Facebook Crystal Scott

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Елегантний кавовий столик, який чудово вписався в інтер'єр

Фото Facebook Diddle Knabb

Стільчики, вручну розписані в Індії

Фото Facebook Ted Hayes

Компактна шафа для каталогу карток

Фото Facebook Dana Denise