Цього ніхто не очікував: 15 найбільш несподіваних весільних фото

Джерело:24 канал
Кожне подружжя мріє про те, щоб найважливіший день у їх життя пройшов ідеально. Проте, як би добре весілля не було сплановано, не обійдеться й без сюрпризів, яких ніхто не очікував.
Як добре, що на таких важливих подіях фотографи ловлять кожен крок наречених. Адже потім вони можуть посміятись з усіх незручних та кумедних моментів, які трапились на весіллі. Деякі пари просто не можуть насолоджуватись цими фото наодинці, тому діляться ними в мережі. Ми зробили добірку веселих фото, які доводить, що на весіллі може трапитися абсолютно все.
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Фото Reddit DrBaumli
Фото imgur
Фото imgur
Фото brightside
Фото imgur
Фото Twitter Jeff Grass
Фото imgur
Фото Twitter Julie Davies
Фото інстаграм @fotograf.rastislavcedzo
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Фото imgur
Фото Twitter @patman_vs_robin
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Фото imgur
Фото Reddit @Zombiebelle
Фото imgur