15 несподіваних татуювань, які можуть рухатися: фото
Рухоме татуювання – цікава технологія, яка дуже заворожує. В цьому випадку малюнки б’ють на частинах тіла, що можуть згинатися. Як би ви не ставилися до татуювань – перегляньте цю добірку.
Такого ви ще не бачили. Один згин – і композиція вже виглядає по-новому. Добірку оприлюднило видання boredpanda. Life 24 відібрав 15 найцікавіших прикладів.
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Фото evils
Який красивий метелик!
Фото veksvanhilliktattoo
Кращого татуювання вже не буде
Фото shezeepeezee
Грізна щелепа піран'ї
Фото menacetattoo
Яка цікава ідея!
Фото spottommy
Важко зрозуміти, що це. Але виконано фантастично
Фото veksvanhilliktattoo
Восьминіг із людським оком
Фото veksvanhilliktattoo
Один рух – і сонечко злітає!
Фото winniethejroo
Кусь-кусь!
Фото lilli.wonderland
Лайм. Просто лайм
Фото TastyMalort
Хочете кави?
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Щось дуже химерне
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Фото anthonyelectric
Досить дивне татуювання
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