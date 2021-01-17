15 неожиданных татуировок, которые могут двигаться: фото
Движущиеся татуировки – нехитрая технология, которая все равно чем-то завораживает. В этом случае рисунки бьют на частях тела, которые могут изгибаться. Как бы вы не относились к татуировкам – пересмотрите эту подборку.
Такого вы еще не видели. Один сгиб – и композиция уже выглядит по-новому. Подборку обнародовало издание boredpanda. Life 24 отобрал 15 самых интересных примеров.
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Очень милый динозаврик
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Фото evils
Какая красивая бабочка!
Фото veksvanhilliktattoo
Лучшей татуировки уже не будет
Фото shezeepeezee
Грозная челюсть пираньи
Фото menacetattoo
Какая интересная идея!
Фото spottommy
Трудно понять, что это. Но выполнено фантастически
Фото veksvanhilliktattoo
Осьминог с человеческим глазом
Фото veksvanhilliktattoo
Одно движение – и божья коровка взлетает!
Фото winniethejroo
Кусь-кусь!
Фото lilli.wonderland
Лайм. Просто лайм
Фото TastyMalort
Хотите кофе?
Фото jasmyneengland
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Что-то очень странное
Фото veksvanhilliktattoo
Бабочка с человеческим лицом
Фото anthonyelectric
Достаточно странная татуировка
Фото auto__k
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