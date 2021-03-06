15 раритетних фото знаменитостей до того, як вони стали відомими

10:10

Ці атмосферні фотографії – справжній раритет. Тут ми зустрінемо улюблених знаменитостей, які лише починали свій шлях до успіху. У них ще не було армії фанатів та шалених заробітків, а лише талант та нестримне бажання змінювати світ.