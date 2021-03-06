15 раритетних фото знаменитостей до того, як вони стали відомими

6 березня 2021 , 10:10
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Джерело:

24 канал

Ці атмосферні фотографії – справжній раритет. Тут ми зустрінемо улюблених знаменитостей, які лише починали свій шлях до успіху. У них ще не було армії фанатів та шалених заробітків, а лише талант та нестримне бажання змінювати світ.

Ми зібрали для вас 15 особливих фотографій акторів, співаків та бізнесменів до того, як вони стали знаменитими. Декого тут взагалі важко впізнати.

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Леді Гага

Фото Youtube foreverlove329

Курт Кобейн (Nirvana) під час свого арешту у 1986 році. Він проникнув на чужу територію і там випивав. Його посадили на 8 днів

Фото Getty Images

Джим Керрі (1981 рік)

Фото Getty Images

Мерилін Монро в зоопарку (1941 рік)

Фото Getty Images

Барак Обама (1990 рік)

Фото Reddit eaglemaxie

Білл Гейтс під час свого арешту в 1977 році через водіння без прав

Фото Reddit ellieg35

Марк Цукерберг в Гарварді (2002 рік)

Фото Imgur draupnir

Том Генкс у шкільному альбомі (1974 рік)

Фото Reddit Xenomorph02

Квентін Тарантіно (1983 рік)

Фото Reddit Animera-film

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18-річчя Емінема (1990 рік)

Фото imgur

Двейн Джонсон в 15 років!

Фото твітер historyinpics

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Пітер Дінклейдж (1980-ті)

Фото Reddit lumphinans

Боб Марлі ще без дредів у 1964 році (в центрі)

Фото Reddit MrMFPuddles

Крістоф Вальц (1975 рік)

Фото IMDb