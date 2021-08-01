Користувачі в мережі дають другий шанс не лише поношеним джинсам, а й старим телевізорам і навіть сітці від продуктів. Переконайтесь у цьому самі, можливо, це надихне і вас на нові креативні рішення.

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Оригінально лампа зі старого велосипедного колеса

Фото Reddit Thebitterestballen

Трохи старань і фарби – шафа як нова

Фото Reddit PigwidgeonWeasley

Мінібар зі старого телевізора виглядає дуже стильно

Фото Reddit Captain_K_

Хтось зробив з манекена креативний світильник

Фото Reddit milkandket

Мильниця з кокосу

Фото Reddit burgershopdj

Ліжко для пухнастика зі старих футболки і светра

Фото Reddit MissJinxed

Рекомендуємо 15 досконалих фото, які порадують будь-якого перфекціоніста

Купа брухту перетворилась на новенькі лави

Фото фейсбук Karim Arfa

Тепер шафка виглядає дуже мило

Фото Reddit Cocktailforbreakfast

Вентилятор отримав нове життя

Фото Reddit navy_snipe

"Я перетворила старі джинси мого батька на панаму і шорти"

Фото Reddit atp236

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Розбитий горщик можна не викидати, а зробити цікаву композицію

Фото Reddit pmolina12

Стара шафа стала лего-будиночком для дітей

Фото Reddit SweetHeidiJo

Актуально Як зробити кращі кадри природи: 5 підказок від успішного фотографа

Сітка від грейпфрута стала мочалкою

Фото Reddit Janey291

Сумка із клаптиків тканини

Фото Reddit Flugeldar

Дівчина зробила круте покривало зі старих футболок

Фото Reddit appycow9082