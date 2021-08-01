Користувачі в мережі дають другий шанс не лише поношеним джинсам, а й старим телевізорам і навіть сітці від продуктів. Переконайтесь у цьому самі, можливо, це надихне і вас на нові креативні рішення.
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Мінібар зі старого телевізора виглядає дуже стильно
Фото Reddit Captain_K_
Хтось зробив з манекена креативний світильник
Фото Reddit milkandket
Мильниця з кокосу
Фото Reddit burgershopdj
Ліжко для пухнастика зі старих футболки і светра
Фото Reddit MissJinxed
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Тепер шафка виглядає дуже мило
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"Я перетворила старі джинси мого батька на панаму і шорти"
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Розбитий горщик можна не викидати, а зробити цікаву композицію
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Стара шафа стала лего-будиночком для дітей
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