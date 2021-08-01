Користувачі в мережі дають другий шанс не лише поношеним джинсам, а й старим телевізорам і навіть сітці від продуктів. Переконайтесь у цьому самі, можливо, це надихне і вас на нові креативні рішення.

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Оригінально лампа зі старого велосипедного колеса

Лампа зі старого велосипедного колеса

Фото Reddit Thebitterestballen

Трохи старань і фарби – шафа як нова

Трохи старань і фарби – шафа як нова

Фото Reddit PigwidgeonWeasley

Мінібар зі старого телевізора виглядає дуже стильно

Мінібар зі старого телевізора

Фото Reddit Captain_K_

Хтось зробив з манекена креативний світильник

Фото Reddit milkandket

Мильниця з кокосу

Мильниця з кокосу

Фото Reddit burgershopdj

Ліжко для пухнастика зі старих футболки і светра

Ліжко для пухнатиска зі старих футболки і светра

Фото Reddit MissJinxed

Рекомендуємо 15 досконалих фото, які порадують будь-якого перфекціоніста

Купа брухту перетворилась на новенькі лави

Купа металобрухту перетворилась на новенькі лави

Фото фейсбук Karim Arfa

Тепер шафка виглядає дуже мило

Тепер шафка виглядає дуже мило

Фото Reddit Cocktailforbreakfast

Вентилятор отримав нове життя

Вентилятор отримав нове життя

Фото Reddit navy_snipe

"Я перетворила старі джинси мого батька на панаму і шорти"

Перетворила старі джинси батька на панаму і шорти

Фото Reddit atp236

Розбитий горщик можна не викидати, а зробити цікаву композицію

Розбитий горщик можна не викидати, а зробити цікаву композицію

Фото Reddit pmolina12

Стара шафа стала лего-будиночком для дітей

Стара шафа стала лего-будиночком для дітей

Фото Reddit SweetHeidiJo

Актуально Як зробити кращі кадри природи: 5 підказок від успішного фотографа

Сітка від грейпфрута стала мочалкою

Сітка від грейпфруту стала мочалкою

Фото Reddit Janey291

Сумка із клаптиків тканини

Сумка із клаптиків тканини

Фото Reddit Flugeldar

Дівчина зробила круте покривало зі старих футболок

Дівчина зробила круте покривало зі старих футболок

Фото Reddit appycow9082