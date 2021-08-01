Пользователи в сети дают второй шанс не только поношенным джинсам, но и старым телевизорам и даже сетке от продуктов. Убедитесь в этом сами, возможно, это вдохновит и вас на новые креативные решения.

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Оригинальная лампа из старого велосипедного колеса

Лампа из старого велосипедного колеса

Фото Reddit Thebitterestballen

Немного стараний и краски – и шкаф как новый

Немного стараний и краски - шкаф как новая

Фото Reddit PigwidgeonWeasley

Мини-бар со старого телевизора выглядит очень стильно

Минибар со старого телевизора

Фото Reddit Captain_K_

Кто-то сделал из манекена креативный светильник

Фото Reddit milkandket

Мыльница из кокоса

Мыльница из кокоса

Фото Reddit burgershopdj

Кровать для питомца из старых футболки и свитера

Кровать для пухнатиска из старых футболки и свитера

Фото Reddit MissJinxed

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Груда металлолома превратилась в новенькие скамейки

Куча металлолома превратилась в новенькие скамьи

Фото фейсбук Karim Arfa

Теперь шкафчик выглядит очень мило

Теперь шкафчик выглядит очень мило

Фото Reddit Cocktailforbreakfast

Вентилятор получил новую жизнь

Вентилятор получил новую жизнь

Фото Reddit navy_snipe

"Я превратила старые джинсы моего отца в панаму и шорты"

Превратила старые джинсы отца на панаму и шорты

Фото Reddit atp236

Разбитый горшок можно не выбрасывать, а сделать интересную композицию

Разбитый горшок можно не выбрасывать, а сделать интересную композицию

Фото Reddit pmolina12

Старый шкаф стал лего-домиком для детей

Старый шкаф стала лего-домиком для детей

Фото Reddit SweetHeidiJo

Актуально Как сделать лучшие кадры природы: 5 подсказок от успешного фотографа

Сетка от грейпфрута стала мочалкой

Сетка от грейпфрута стала мочалкой

Фото Reddit Janey291

Сумка из лоскутков ткани

Сумка из лоскутков ткани

Фото Reddit Flugeldar

Девушка сделала крутое покрывало из старых футболок

Девушка сделала крутой покрывало из старых футболок

Фото Reddit appycow9082