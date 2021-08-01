Пользователи в сети дают второй шанс не только поношенным джинсам, но и старым телевизорам и даже сетке от продуктов. Убедитесь в этом сами, возможно, это вдохновит и вас на новые креативные решения.
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Оригинальная лампа из старого велосипедного колеса
Фото Reddit Thebitterestballen
Немного стараний и краски – и шкаф как новый
Фото Reddit PigwidgeonWeasley
Мини-бар со старого телевизора выглядит очень стильно
Фото Reddit Captain_K_
Кто-то сделал из манекена креативный светильник
Фото Reddit milkandket
Мыльница из кокоса
Фото Reddit burgershopdj
Кровать для питомца из старых футболки и свитера
Фото Reddit MissJinxed
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Груда металлолома превратилась в новенькие скамейки
Фото фейсбук Karim Arfa
Теперь шкафчик выглядит очень мило
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Вентилятор получил новую жизнь
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"Я превратила старые джинсы моего отца в панаму и шорты"
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Разбитый горшок можно не выбрасывать, а сделать интересную композицию
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Старый шкаф стал лего-домиком для детей
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Сумка из лоскутков ткани
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Девушка сделала крутое покрывало из старых футболок
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