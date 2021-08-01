Пользователи в сети дают второй шанс не только поношенным джинсам, но и старым телевизорам и даже сетке от продуктов. Убедитесь в этом сами, возможно, это вдохновит и вас на новые креативные решения.

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Оригинальная лампа из старого велосипедного колеса

Фото Reddit Thebitterestballen

Немного стараний и краски – и шкаф как новый

Фото Reddit PigwidgeonWeasley

Мини-бар со старого телевизора выглядит очень стильно

Фото Reddit Captain_K_

Кто-то сделал из манекена креативный светильник

Фото Reddit milkandket

Мыльница из кокоса

Фото Reddit burgershopdj

Кровать для питомца из старых футболки и свитера

Фото Reddit MissJinxed

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Груда металлолома превратилась в новенькие скамейки

Фото фейсбук Karim Arfa

Теперь шкафчик выглядит очень мило

Фото Reddit Cocktailforbreakfast

Вентилятор получил новую жизнь

Фото Reddit navy_snipe

"Я превратила старые джинсы моего отца в панаму и шорты"

Фото Reddit atp236

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Разбитый горшок можно не выбрасывать, а сделать интересную композицию

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Старый шкаф стал лего-домиком для детей

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Сетка от грейпфрута стала мочалкой

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Сумка из лоскутков ткани

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Девушка сделала крутое покрывало из старых футболок