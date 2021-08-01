Як новенька: 15 речей, які замість смітника отримали друге життя

11:04

Якщо у вас вдома є купа старих речей, не поспішайте їх викидати. Придивіться уважніше: часом звичайний мотлох можна перетворити на стильний предмет інтер'єру, аксесуар чи посуд. Він служитиме вам ще довгі роки.