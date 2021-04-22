15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують

10:16

Ми часто говоримо, що час летить непомітно. Діти дорослішають, а батьки стають старішими - нам важко відразу побачити повільні зміни у людях. Проте варто лише поглянути на речі, якими ми роками користуємось, і відразу стає очевидним, що час не шкодує нікого й нічого.