15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують

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Джерело:

Reddit

Ми часто говоримо, що час летить непомітно. Діти дорослішають, а батьки стають старішими - нам важко відразу побачити повільні зміни у людях. Проте варто лише поглянути на речі, якими ми роками користуємось, і відразу стає очевидним, що час не шкодує нікого й нічого.

Користувачі Reddit озирнулись і помітили, як сильно з роками змінились їх улюблені речі чи місця. Вони поділились своїми спостереженням, а ми відібрали для вас 15 найкращих порівнянь. Ви здивуєтесь, яким невблаганним буває час і які цікаві відбитки він часом лишає на звичних речах. 

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"Підлога мого перукаря. Він завжди працював один і використовував одне й те ж крісло"

Фото Reddit Yennzern

"Я купив обидва ці капелюхи одночасно. Той, що ліворуч, носили майже щодня в армії та в спортзалі. Той, що справа, не ношений."

Фото Reddit  standardnameline

"Ніж, яким користувався мій прадід, потім бабуся, а потім її дочки"

Фото Reddit MrPhi

"Це однакові книгаи, тільки одну читали, і вона потрапила під дощ, інша – абсолютно нова"

Фото Reddit pukedad

"Мій батько носив цей срібни долар у своїй кишені кожного дня протягом 60 років"

Фото Reddit yup_another_smith

На цій лавці роками різні люди очікували на потяг

Фото Reddit T_Elli

"Нога Святого Петра у Ватикані після того, як її століттями торкалися паломники"

Фото Reddit Contrariwise2

"Щітка, якою користувались 20 років, і нова"

Фото Reddit IeuanE

"Сходи у Петрі, Йорданія"

Фото Reddit Mistahh_Jones

"Кришка каналізаційного люка на тротуарі на одній з вулиць Нью-Йорка"

Фото Reddit victototototoria

Зліва – купюри, які вже були в обігу, справа – зовсім новенька пачка

Фото Reddit damn_jexy

"Нам з братом купили ведмедиків, коли ми народилися. Мій трохи побитий життям"

Фото Reddit Bedheadredhead30

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"Сходи у будинку Рембрандта в Амстердамі"

Фото Reddit rebeccabernie_

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"Пульт справа лежав у кімнаті для курців"

Фото Reddit cperkins3362

апальничка Zippo 1995 року"

Фото Reddit nothing_fancy21

 

 