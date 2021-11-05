Звичайне тату у вигляді місяця, милої тваринки та навіть незрозумілої закарлючки може розповідати цілу історію кохання, болючої втрати чи любові до рідних. Варто лише запитати власника, що ж означає загадковий символ, – і стримати сліз розчулення вже неможливо!
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"Присвячено моїй бабусі...Вона була моїм найкращим другом"
Фото imgur RealTomorrow
"Тату в пам'ять про мого сина"
Фото Reddit zoe5308
"Моє перше тату. Сонце – лице моєї дружини"
Фото Reddit daniel7334
"Це ініціали моєї мами шрифтом Брайля. Вона померла, коли мені було 13"
Фото imgur
"Моє перше тату. Я думаю, що мій пес схвалює"
Фото твітер dogfather
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"У мого колишнього було таке ж тату, як і у мене. Тому я знайшла спосіб приховати її"
Фото Reddit hotcheeto15
"Білий Кролик на честь народження моєї доньки Аліси"
Фото imgur heyh0letsg0
"Однакові татуювання з моїми братами та сестрами"
"Незалежно від обставин, ми є один в одного на все життя"
Фото твітер TheBlackLayers
"Я – ірландець, моя дружина – росіянка. Звідси й татуювання мого сина"
Фото Reddit GTATurbo
"Моя мама бореться з раком, вона захотіла зробити такі татуювання"
Фото imgur metalshiflet
Який милий котик!
Фото imgur yesBillaturd
"Зробив це татуювання, адже ми з дружиною збираємося роз'їхатись на деякий час. У неї є таке ж"
Фото Reddit goom999
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"Тату в пам'ять про мою маму. Вона померла 2 тижні тому, несподівано, всього в 46 років"
Фото imgur OneUpper87
"Не всі зрозуміють значення цього тату"
"Це контур напівпричепа з орлом. Мій батько був далекобійником з 18 років, і він дуже любив орлів".
Фото Reddit iamyourfather-maybe
"Мій чоловік – сонце, я – місяць"
Фото фейсбук Lisa Marienhoff