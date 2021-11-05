Звичайне тату у вигляді місяця, милої тваринки та навіть незрозумілої закарлючки може розповідати цілу історію кохання, болючої втрати чи любові до рідних. Варто лише запитати власника, що ж означає загадковий символ, – і стримати сліз розчулення вже неможливо!

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"Присвячено моїй бабусі...Вона була моїм найкращим другом"

Фото imgur RealTomorrow

"Тату в пам'ять про мого сина"

Фото Reddit zoe5308

"Моє перше тату. Сонце – лице моєї дружини"

Фото Reddit daniel7334

"Це ініціали моєї мами шрифтом Брайля. Вона померла, коли мені було 13"

Фото imgur

"Моє перше тату. Я думаю, що мій пес схвалює"

Фото твітер dogfather

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"У мого колишнього було таке ж тату, як і у мене. Тому я знайшла спосіб приховати її"

Фото Reddit hotcheeto15

"Білий Кролик на честь народження моєї доньки Аліси"

Фото imgur heyh0letsg0

"Однакові татуювання з моїми братами та сестрами"

"Незалежно від обставин, ми є один в одного на все життя"

Фото твітер TheBlackLayers

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"Я – ірландець, моя дружина – росіянка. Звідси й татуювання мого сина"

Фото Reddit GTATurbo

"Моя мама бореться з раком, вона захотіла зробити такі татуювання"

Фото imgur metalshiflet

Який милий котик!

Фото imgur yesBillaturd

"Зробив це татуювання, адже ми з дружиною збираємося роз'їхатись на деякий час. У неї є таке ж"

Фото Reddit goom999

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"Тату в пам'ять про мою маму. Вона померла 2 тижні тому, несподівано, всього в 46 років"

Фото imgur OneUpper87

"Не всі зрозуміють значення цього тату"

"Це контур напівпричепа з орлом. Мій батько був далекобійником з 18 років, і він дуже любив орлів".

Фото Reddit iamyourfather-maybe

"Мій чоловік – сонце, я – місяць"

Фото фейсбук Lisa Marienhoff