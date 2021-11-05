Обычное тату в виде луны, милого животного и даже непонятной закорючки может рассказывать целую историю любви, болезненной потери или любви к родным. Стоит только спросить владельца, что значит загадочный символ, – и сдержать слезы уже невозможно!
Читайте также Ужин с вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi и телятина на кости
"Посвящена моей бабушке... Она была моим лучшим другом"
Фото imgur RealTomorrow
"Тату в память о моем сыне"
Фото Reddit zoe5308
"Мое первое тату. Солнце – лицо моей жены"
Фото Reddit daniel7334
"Это инициалы моей мамы шрифтом Брайля. Она умерла, когда мне было тринадцать"
Фото imgur
"Мое первое тату. Я думаю, что пес одобряет"
Фото твиттер dogfather
Читайте также 10 забавных неудач, постигших людей во время Хэллоуина
"У моего бывшего было такое же тату, как и у меня. Поэтому я нашла способ скрыть его"
Фото Reddit hotcheeto15
"Белый Кролик в честь рождения моей дочери Алисы"
Фото imgur heyh0letsg0
"Одинаковые татуировки с моими братьями и сестрами"
"Независимо от обстоятельств, мы есть друг у друга на всю жизнь"
Фото твиттер TheBlackLayers
"Я – ирландец, моя жена – россиянка. Отсюда и татуировка моего сына"
Фото Reddit GTATurbo
"Моя мама борется с раком, она захотела сделать такие татуировки"
Фото imgur metalshiflet
Какой милый котик!
Фото imgur yesBillaturd
"Сделал эту татуировку, ведь мы с женой собираемся разъехаться на некоторое время. У нее есть такая же"
Фото Reddit goom999
Интересно 5 интересных вопросов на первом свидании, которые раскроют человека
"Папу в память о моей маме. Она умерла 2 недели назад, неожиданно, всего в 46 лет"
Фото imgur OneUpper87
"Не все поймут значение этого тату"
"Это контур полуприцепа с орлом. Мой отец был дальнобойщиком с 18 лет, и он очень любил орлов".
Фото Reddit iamyourfather-maybe
"Мой муж – солнце, я – луна"
Фото фейсбук Lisa Marienhoff