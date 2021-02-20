15 випадків, коли азіатки обдурили весь світ своїм макіяжем: унікальні фото
Героїні нашої добірки мають просто неймовірне вміння робити макіяж. Вони змінюють своє лице настільки, що їх не впізнає рідна мама.
Джерело: Bored Panda
Відео дивовижної трансформації азіатських жінок можна оцінити на інстаграм-сторінці Asian Makeup. Ми поділимося з вами особливими прикладами макіяжу, на які виникає лише одне питання: "Це взагалі можливо?"
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