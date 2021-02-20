15 случаев, когда азиатки обманули весь мир своим макияжем: уникальные фото
Героини нашей подборки имеют просто невероятное умение делать макияж. Они способны изменить свое лицо настолько, что их не узнает родная мама.
Источник: Bored Panda
Видео удивительной трансформации азиатских женщин можно оценить на инстаграм-странице Asian Makeup. Мы поделимся с вами особыми примерами макияжа, на которые возникнет только один вопрос: "Это вообще возможно?"
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