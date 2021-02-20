Героини нашей подборки имеют просто невероятное умение делать макияж. Они способны изменить свое лицо настолько, что их не узнает родная мама.

Источник: Bored Panda Видео удивительной трансформации азиатских женщин можно оценить на инстаграм-странице Asian Makeup. Мы поделимся с вами особыми примерами макияжа, на которые возникнет только один вопрос: "Это вообще возможно?" Интересно Весь секрет в позе: девушка показывает, как в жизни выглядят идеальные фигуры из инстаграма Вам тоже кажется, что девушка будто с компьютерной игры? Невероятное перевоплощение! Что эта девушка сделала с носом? Кажется, будто два разных человека Неожиданно! Навернок, это больно Красиво! Ого! Интересно, что потом происходит с кожей после такого мейка Интересно Могла быть моделью: девушка бросила все и стала водителем автобуса Вот так изменилась! Как эта девушка изменила свой нос? Более легкое перевоплощения Ничего себе! Совсем другое лицо, но это одна и та же девушка Достаточно интересно