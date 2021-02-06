15 випадків, коли дочки зробили "легкий" макіяж своїм татусям: смішна добірка
Ці татусі настільки люблять своїх донечок, що готові зробити для них все що завгодно. Навіть стати моделями для макіяжу.
Джерело: 24 канал
Результати вийшли просто фантастичними. На фотографіях видно, що татусі дуже задоволені, а їх прекрасні дочки просто сяють від щастя.
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Трошки рум’янців – і татусь просто красунчик
Фото Bcube40 / Twitter
Навіть Дуейн Джонсон не зміг відмовити своїй дочці
Фото therock / Instagram
"Я батько-одинак і точно знаю, як потішити свою донечку"
Фото tyhorner / Reddit
"Хіба хтось казав тобі, що буде легкоооо?"
Фото Bcube40 / Twitter
Який погляд… Які очі...
Фото Reddit
Для справжньої краси багато не треба
Фото MyKo101AB / twitter
Здається, татові дуже сподобалося
Фото kyliemoy / Twitter
Доця і тато просто щасливі
Фото Shpilka / Pikabu
Такий красивий макіяж
Фото El_Mattador89 / Twitter
Щаслива сімейка
Фото punkmcpunk / Twitter
Головне, щоб доця була щаслива
Фото KoachAlexander / Twitter
Внучці теж потрібно чимось зайнятися!
Ого!
Фото GamesWithToasty / Twitter
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Справжня процедура!
Фото nathanpoulsenrealtor / Instagram
Що б не було – краще завжди бути на позитиві
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