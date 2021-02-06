15 случаев, когда дочери сделали "легкий" макияж своим отцам: смешная подборка
Эти отцы настолько любят своих дочерей, что готовы сделать для них все что угодно. Даже стать моделями для макияжа.
Источник: 24 канал
Результаты получились просто фантастическими. На фотографиях видно, что отцы очень довольны, а их прекрасные дочери просто сияют от счастья.
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Немного румянца – и папа просто красавчик
Фото Bcube40 / Twitter
Даже Дуэйн Джонсон не смог отказать своей дочери
Фото therock / Instagram
"Я отец-одиночка и точно знаю, как порадовать свою дочь"
Фото tyhorner / Reddit
"Разве кто-то говорил тебе, что будет легкоооо?"
Фото Bcube40 / Twitter
Какой взгляд... Какие глаза...
Фото Reddit
Для настоящей красоты много не надо
Фото MyKo101AB / twitter
Кажется, папе очень понравилось
Фото kyliemoy / Twitter
Дочь и папа просто счастливы
Фото Shpilka / Pikabu
Такой красивый макияж
Фото El_Mattador89 / Twitter
Счастливая семейка
Фото punkmcpunk / Twitter
Главное, чтобы дочка была счастлива
Фото KoachAlexander / Twitter
Внучке тоже нужно чем-то заняться!
Ого!
Фото GamesWithToasty / Twitter
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Настоящая процедура!
Фото nathanpoulsenrealtor / Instagram
Что бы ни было – лучше всегда быть на позитиве
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