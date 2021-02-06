15 випадків, коли дочки зробили "легкий" макіяж своїм татусям: смішна добірка

6 лютого 2021 , 11:12
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Ці татусі настільки люблять своїх донечок, що готові зробити для них все що завгодно. Навіть стати моделями для макіяжу.

Джерело: 24 канал

Результати вийшли просто фантастичними. На фотографіях видно, що татусі дуже задоволені, а їх прекрасні дочки просто сяють від щастя.

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Трошки рум’янців – і татусь просто красунчик

Фото Bcube40 / Twitter

Навіть Дуейн Джонсон не зміг відмовити своїй дочці

Фото therock / Instagram

"Я батько-одинак і точно знаю, як потішити свою донечку"

Фото tyhorner / Reddit

"Хіба хтось казав тобі, що буде легкоооо?"

Фото Bcube40 / Twitter

Який погляд… Які очі...

Фото Reddit

Для справжньої краси багато не треба

Фото MyKo101AB / twitter

Здається, татові дуже сподобалося

Фото kyliemoy / Twitter

Доця і тато просто щасливі

Фото Shpilka / Pikabu

Такий красивий макіяж

Фото El_Mattador89 / Twitter

Щаслива сімейка

Фото punkmcpunk / Twitter

Головне, щоб доця була щаслива

Фото KoachAlexander / Twitter

Внучці теж потрібно чимось зайнятися!

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Фото inekedebruin / Twitter

Ого!

Фото GamesWithToasty / Twitter

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Справжня процедура!

Фото nathanpoulsenrealtor / Instagram

Що б не було – краще завжди бути на позитиві