15 випадків, коли дочки зробили "легкий" макіяж своїм татусям: смішна добірка

Ці татусі настільки люблять своїх донечок, що готові зробити для них все що завгодно. Навіть стати моделями для макіяжу.
Джерело: 24 канал
Результати вийшли просто фантастичними. На фотографіях видно, що татусі дуже задоволені, а їх прекрасні дочки просто сяють від щастя.
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