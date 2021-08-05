Нереально вузька талія, занадто довгі ноги чи настільки гладка без текстури шкіра, якої просто не може бути у живої людин – чого тільки не зустрінеш в соцмережах. Ось добірка фото, на яких людина настільки хотіла себе переробити за допомогою фотошопу, що виглядають просто кумедно.

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Ззаду такої прекрасної дівчини навіть горизонт поплив

Фото Reddit yummmmmmmmmm

Коли хочеш виглядати трохи молодше

Фото Reddit HVACery

Який професійний макіяж – навіть ніс став зовсім іншої форми

Фото Reddit fatincomingvirus

Редагуванням прибрали усю індивідуальність дівчини

Фото Reddit NorthernMoose1

Невже хтось повірить, що ноги можуть бути такої довжини?

Фото Reddit GalacticKitty

Просто хлопець підкачався до літа

Фото Reddit kjyeon

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Чудовий портрет на Тіндер

Фото Reddit callmemotha

Спершу важко й сказати, що тут не так...

Фото Reddit norse_noise

Животик дівчині прибрали, а про тінь забули

Фото Reddit auapld

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Оце так парубок!

Фото Reddit rolandonievesmedia

Навіть вагітність ретушують?

Фото Reddit FrankieSaysRelax311

Від її очей навіть якось моторошно стає

Фото Reddit ahendrix

Якщо придивитись, то навколо її голови можна помітити фіолетовий прямокутник

Фото Reddit AppleCider421

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Лінія підборіддя просто лякає

Фото Reddit JanuaryRRose

Зовсім непомітно, що лице чуже

Фото Reddit randomitch