Нереально узкая талия, слишком длинные ноги и настолько гладкая без текстуры кожа, которой просто не может быть у живого человека – чего только не встретишь в соцсетях. Вот подборка фото, на которых люди настолько хотели себя переделать с помощью фотошопа, что выглядят просто смешно.

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Сзади такой прекрасной девушки даже горизонт поплыл

Сзади такой прекрасной девушки даже горизонт поплыл

Фото Reddit yummmmmmmmmm

Когда хочешь выглядеть немного моложе

Если хочешь выглядеть немного моложе

Фото Reddit HVACery

Какой профессиональный макияж – даже нос стал совсем другой формы

Профессиональный макияж - даже нос стал совсем другой формы

Фото Reddit fatincomingvirus

Редактированием убрали всю индивидуальность девушки

Редактированием убрали всю индивидуальность девушки

Фото Reddit NorthernMoose1

Неужели кто-то поверит, что ноги могут быть такой длины?

Неужели кто-то поверит, что ноги могут быть такой длины?

Фото Reddit GalacticKitty

Просто парень подкачался к лету

Просто парень подкачался к лету

Фото Reddit kjyeon

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Замечательный портрет на Тиндер

Фото Reddit callmemotha

Сначала трудно даже сказать, что здесь не так...

Сначала трудно и сказать, что здесь не так ...

Фото Reddit norse_noise

Животик девушке убрали, а о тени забыли

Животик девушке убрали, а о тень забыли

Фото Reddit auapld

Вот это парень!

Фото Reddit rolandonievesmedia

Даже беременность ретушируют?

Фото Reddit FrankieSaysRelax311

От ее глаз даже как-то жутко становится

Фото Reddit ahendrix

Если присмотреться, то вокруг ее головы можно заметить фиолетовый прямоугольник

Фото Reddit AppleCider421

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Линия подбородка просто пугает

Линия подбородка просто пугает

Фото Reddit JanuaryRRose

Совсем незаметно, что лицо чужое

Совсем незаметно, что только - чужое

Фото Reddit randomitch