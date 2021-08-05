Нереально узкая талия, слишком длинные ноги и настолько гладкая без текстуры кожа, которой просто не может быть у живого человека – чего только не встретишь в соцсетях. Вот подборка фото, на которых люди настолько хотели себя переделать с помощью фотошопа, что выглядят просто смешно.
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Сзади такой прекрасной девушки даже горизонт поплыл
Фото Reddit yummmmmmmmmm
Когда хочешь выглядеть немного моложе
Фото Reddit HVACery
Какой профессиональный макияж – даже нос стал совсем другой формы
Фото Reddit fatincomingvirus
Редактированием убрали всю индивидуальность девушки
Фото Reddit NorthernMoose1
Неужели кто-то поверит, что ноги могут быть такой длины?
Фото Reddit GalacticKitty
Просто парень подкачался к лету
Фото Reddit kjyeon
Интересно Кто так делает: 15 человек, которые вывели своих родных забавными привычками – фото
Замечательный портрет на Тиндер
Фото Reddit callmemotha
Сначала трудно даже сказать, что здесь не так...
Фото Reddit norse_noise
Животик девушке убрали, а о тени забыли
Фото Reddit auapld
Вот это парень!
Фото Reddit rolandonievesmedia
Даже беременность ретушируют?
Фото Reddit FrankieSaysRelax311
От ее глаз даже как-то жутко становится
Фото Reddit ahendrix
Если присмотреться, то вокруг ее головы можно заметить фиолетовый прямоугольник
Фото Reddit AppleCider421
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Линия подбородка просто пугает
Фото Reddit JanuaryRRose
Совсем незаметно, что лицо чужое
Фото Reddit randomitch