Нереально узкая талия, слишком длинные ноги и настолько гладкая без текстуры кожа, которой просто не может быть у живого человека – чего только не встретишь в соцсетях. Вот подборка фото, на которых люди настолько хотели себя переделать с помощью фотошопа, что выглядят просто смешно.

Читайте также Ве чер с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

Сзади такой прекрасной девушки даже горизонт поплыл

Фото Reddit yummmmmmmmmm

Когда хочешь выглядеть немного моложе

Фото Reddit HVACery

Какой профессиональный макияж – даже нос стал совсем другой формы

Фото Reddit fatincomingvirus

Редактированием убрали всю индивидуальность девушки

Фото Reddit NorthernMoose1

Неужели кто-то поверит, что ноги могут быть такой длины?

Фото Reddit GalacticKitty

Просто парень подкачался к лету

Фото Reddit kjyeon

Интересно Кто так делает: 15 человек, которые вывели своих родных забавными привычками – фото

Замечательный портрет на Тиндер

Фото Reddit callmemotha

Сначала трудно даже сказать, что здесь не так...

Фото Reddit norse_noise

Животик девушке убрали, а о тени забыли

Фото Reddit auapld

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Вот это парень!

Фото Reddit rolandonievesmedia

Даже беременность ретушируют?

Фото Reddit FrankieSaysRelax311

От ее глаз даже как-то жутко становится

Фото Reddit ahendrix

Если присмотреться, то вокруг ее головы можно заметить фиолетовый прямоугольник

Фото Reddit AppleCider421

К теме Художник раскрасил десятки старых черно-белых фото: впечатляющий результат

Линия подбородка просто пугает

Фото Reddit JanuaryRRose

Совсем незаметно, что лицо чужое