"До" було краще: 15 випадків, коли люди перестарались з фотошопом
Джерело:Reddit
Не всі наважуються викладати фото у соцмережі без фільтрів та обробки. Та дехто так сильно захоплюєтьсья редагуванням, що в результаті на фото постає зовсім інша людина.
Нереально вузька талія, занадто довгі ноги чи настільки гладка без текстури шкіра, якої просто не може бути у живої людин – чого тільки не зустрінеш в соцмережах. Ось добірка фото, на яких людина настільки хотіла себе переробити за допомогою фотошопу, що виглядають просто кумедно.
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