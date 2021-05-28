Під час карантину багатьом людям довелось чекати відкриття перукарень, щоб просто привести свою зачіску до ладу. Комусь не вистачило терпіння – і вони озброїлись ножицями самостійно. Кумедні результати своїх невдалих спроб чоловіки виклали в мережу, потішивши інших користувачів.
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Ось що буває, коли стрижешся сам
Фото SWNS
Захотів оригінальну зачіску
Фото SWNS
Тато взяв до рук машинку для стрижки
Фото Reddit KThingy
Коли трохи сіпнулась рука
Фото Інстаграм wilson1the1ball
Майже як у перукарні!
Фото SWNS
Ця зачіска не дуже йому пасує
Фото SWNS
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Трохи недопрацювали
Фото Reddit leahangle
А дехто спеціально так стрижеться в перукарні
Фото SWNS
Хлопчик був такий втомлений, що заснув на половині стрижки
Тепер він ходить з такою зачіскою
Фото Інстаграм cheftomkerridge
Коли дівчина не професійний перукар
Фото Twitter DanielRundle
Просто хотіла рівні кінчики, але щось пішло не так
Фото Twitter GStancev
Ніби фото з 80-х
Фото SWNS
Очевидно, він старався
Фото Twitter Dubravkx
Майже плавний перехід
Фото Twitter leeroy_acko1
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А цей хлопець просто вирішив трохи розважитися
Фото Reddit bymyhandsorwithfire