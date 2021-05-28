Во время карантина многим людям пришлось ждать открытия парикмахерских, чтобы просто привести свою прическу в порядок. Кому-то не хватило терпения – и они вооружились ножницами самостоятельно. Забавные результаты своих неудачных попыток мужчины выложили в сеть, порадовав других пользователей. 

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Вот что бывает, когда стрижёшься сам

фото SWNS

Захотел оригинальную прическу

фото SWNS

Папа взял в руки машинку для стрижки

Фото Reddit KThingy

Когда немного дернулась рука

Фото Инстаграм wilson1the1ball

Почти как в парикмахерской!

Фото SWNS

Эта прическа не очень ему подходит 

Фото SWNS

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Немного недоработали

Фото Reddit leahangle

А некоторые специально так стригутся в парикмахерской

Фото SWNS

Мальчик был такой уставший, что заснул на половине стрижки

Теперь он ходит с такой прической.

Фото Инстаграм cheftomkerridge

Когда девушка не профессиональный парикмахер

Фото Twitter DanielRundle

Просто хотела поравнять кончики, но что-то пошло не так

Фото Twitter  GStancev

Будто фото из 80-х

Фото SWNS

Очевидно, он старался

Фото Twitter Dubravkx

Почти плавный переход 

Фото Twitter  leeroy_acko1

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А этот парень просто решил немного развлечься

Фото Reddit bymyhandsorwithfire