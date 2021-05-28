Не повторюйте: 15 випадків, коли стрижки вдома закінчились погано – фото

28 травня 2021 , 07:04
Читать новость на русском

Джерело:

boredpanda

Здається, що просто підрізати волосся - це легка справа, кілька рухів ножицями, і все готово. Проте не все так просто. Деякі люди шкодують про те, що влаштували в будинку домашню перукарню, адже результат їх зовсім не порадував.

Під час карантину багатьом людям довелось чекати відкриття перукарень, щоб просто привести свою зачіску до ладу. Комусь не вистачило терпіння – і вони озброїлись ножицями самостійно. Кумедні результати своїх невдалих спроб чоловіки виклали в мережу, потішивши інших користувачів. 

Читайте також: Сенсаційна перемога: вина SHABO отримали 5 золотих медалей в Німеччині

Ось що буває, коли стрижешся сам

Фото SWNS

Захотів оригінальну зачіску

Фото SWNS

Тато взяв до рук машинку для стрижки

Фото Reddit KThingy

Коли трохи сіпнулась рука

Фото Інстаграм wilson1the1ball

Майже як у перукарні!

Фото SWNS

Ця зачіска не дуже йому пасує 

Фото SWNS

Цікаво: Відомі картини й персонажі на тілі: 15 деталізованих тату від турецького майстра

Трохи недопрацювали

Фото Reddit leahangle

А дехто спеціально так стрижеться в перукарні

Фото SWNS

Хлопчик був такий втомлений, що заснув на половині стрижки

Тепер він ходить з такою зачіскою

Фото Інстаграм cheftomkerridge

Коли дівчина не професійний перукар

Фото Twitter DanielRundle

Просто хотіла рівні кінчики, але щось пішло не так

Фото Twitter  GStancev

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Ніби фото з 80-х

Фото SWNS

Очевидно, він старався

Фото Twitter Dubravkx

Майже плавний перехід 

Фото Twitter leeroy_acko1

До теми: Не пощастило: 15 кулінарних провалів, які розвеселять усіх – кумедні фото

А цей хлопець просто вирішив трохи розважитися

Фото Reddit bymyhandsorwithfire

Автор: Ірина Продан