15 закоханих пар, які доводять, що справжня любов живе вічно: фото

7 лютого 2021 , 12:48
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Хто сказав, що любов живе 3 роки? Герої сьогоднішньої добірки спростовують цю фразу. Вони доводять, що справжні почуття не гаснуть через 20-30-40 років, а стають лише міцнішими.

Джерело: Reddit

Давайте насолодимося добіркою фотографій закоханих пар, які зберегли свою любов упродовж цілого життя.

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Фото GanAiden / Reddit

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Фото unknown author / Reddit

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Фото 60years / Reddit

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Фото devilgatedrive / Reddit

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