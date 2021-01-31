15 життєвих ілюстрацій від ізраїльського художника, які показують всю красу сімейного життя

31 січня 2021 , 18:12
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Єхуда Девір – талановитий художник із Ізраїлю, який малює надзвичайно зворушливі комікси про сімейне життя. Його кумедними замальовками насолоджуються мільйони людей з усього світу.

Джерело: інстаграм Yehuda Devir

Ми підібрали 15 найцікавіших ілюстрацій від знаменитого художника. Повірте – вам точно сподобається. Адже кожен потрапляв у ті ситуації, які змальовує у своїх коміксах Єхуда Девір.

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"Почалася зима..."

Фото Yehuda Devir Instagram

Здається, тут все зрозуміло без слів

Фото Yehuda Devir Instagram

Це просто класика

Фото Yehuda Devir Instagram

Жінка лякається, чоловік сміється

Фото Yehuda Devir Instagram

Парасольки на всіх не вистачить

Фото Yehuda Devir Instagram

Воно живе!

Фото Yehuda Devir Instagram

Така в чоловіків доля...

Фото Yehuda Devir Instagram

"Я в тебе вірю..."

Фото Yehuda Devir Instagram

"Окей! Я готова! Скажи мені, за кого вболівати"

Фото Yehuda Devir Instagram

"Сьогодні без тренувань? Так?" – "Так!"

Фото Yehuda Devir Instagram

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Бути мамою – це справді виснажливо

Фото Yehuda Devir Instagram

Упс...

Фото Yehuda Devir Instagram

Проблема, з якою зіштовхуються всі вагітні жінки

Фото Yehuda Devir Instagram

Ну так зручніше!

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Фото Yehuda Devir Instagram

Доброго ранку!

Фото Yehuda Devir Instagram