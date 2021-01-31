15 життєвих ілюстрацій від ізраїльського художника, які показують всю красу сімейного життя

Єхуда Девір – талановитий художник із Ізраїлю, який малює надзвичайно зворушливі комікси про сімейне життя. Його кумедними замальовками насолоджуються мільйони людей з усього світу.
Джерело: інстаграм Yehuda Devir
Ми підібрали 15 найцікавіших ілюстрацій від знаменитого художника. Повірте – вам точно сподобається. Адже кожен потрапляв у ті ситуації, які змальовує у своїх коміксах Єхуда Девір.
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