Користувачі мережі поділились своїми спостереженнями. Щоб залишити свій відбиток на кам'яній підлозі потрібні століття, а щоб зносилась іграшка – кілька десятиліть, а то й років. У будь-якому разі, ці порівняння вас здивують!

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Верхньому гаманцю – 10 років

Фото Reddit aza9999

Дверний дзвінок у магазині, який висів тут роками

Фото Reddit pix_

Ось що сталось з підлогою за 43 роки

Фото Reddit victordoesstuff

"Єдиний і неповторний баскетбольний м'яч, який є в місцевому парку і якимось чином все ще стрибає"

Фото Reddit sangallium

"Я спала з іграшковою альпакою праворуч щоночі протягом 6 років"

Фото Reddit ummameme

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Ніж для чищення картоплі

"Ним користувалась моя бабуся наприкінці 80-х. Вона каже, що її мати користувалася ним, коли була дитиною.”

Фото Reddit FlabbyMilk

"Моя пара взуття, яку я ношу майже кожен день протягом останніх 7 років"

Фото Reddit 2ndStallLochNess

На цьому стовпі дуже багато шарів оголошень

Фото Reddit legomyego1010

Цікаво 10 чоловіків, які вразили своїх дружин особливим сюрпризом: круті фото

Дверні ручки в місцевому заміський клуб, яким вже понад 40 років

Фото Reddit cavemanslaveman

Шкіряному чохлу зліва – тиждень, а справа – 3 роки

Фото Reddit salamishit

4 роки сонця і поту

Фото Reddit maland16

"Після 10 років носіння цієї пари, я нарешті купив нову"

Фото Reddit PolarDorsai

"Фрісбі мого цуценя, з яким він грався 3 роки"

Фото Reddit 24karatcarrot

Мишка протерла собі окреме місце

Фото Reddit averageteencuber

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Стара лопата і нова

Фото Reddit Matters_Not