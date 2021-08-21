Пользователи сети поделились своими наблюдениями. Чтобы оставить свой отпечаток на каменном полу нужны века, а чтобы износилась игрушка -0 несколько десятилетий, а то и лет. В любом случае, эти сравнения вас удивят!
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Верхнему кошельку – 10 лет
Фото Reddit aza9999
Дверной звонок в магазине, который висел здесь годами
Фото Reddit pix_
Вот что произошло с полом за 43 года
Фото Reddit victordoesstuff
"Единственный и неповторимый баскетбольный мяч, который есть в местном парке, каким-то образом он все еще прыгает"
Фото Reddit sangallium
"Я спала с игрушечным альпакой справа каждую ночь в течение 6 лет"
Фото Reddit ummameme
Нож для чистки картофеля
"Им пользовалась моя бабушка в конце 80-х. Она говорит, что ее мать пользовалась им, когда была ребенком."
Фото Reddit FlabbyMilk
"Моя пара обуви, которую я ношу почти каждый день в течение последних 7 лет"
Фото Reddit 2ndStallLochNess
На этом столбе очень много слоев объявлений
Фото Reddit legomyego1010
Интересно 10 мужчин, которые поразили своих жен особым сюрпризом: крутые фото
Дверные ручки в местном загородном клубе, которым уже более 40 лет
Фото Reddit cavemanslaveman
Кожаному чехлу слева – неделя, а справа – 3 года
Фото Reddit salamishit
4 года солнца и пота
Фото Reddit maland16
"После 10 лет ношения этой пары, я наконец купил новую"
Фото Reddit PolarDorsai
"Фрисби моего щенка, с которым он играл 3 года"
Фото Reddit 24karatcarrot
Мышка протерла себе отдельное место
Фото Reddit averageteencuber
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Старая лопата и новая
Фото Reddit Matters_Not