15 звичних речей наочно показують, як швидко біжить час: яскраві приклади
Джерело:24 канал
Якщо роками користуватись одним гаманцем чи ходити одною і тією ж вулицею, важко помітити зміни. Однак варто лише придивитись, як стає зрозуміло: навіть найбільш надійні речі зношуються і стають старими.
Користувачі мережі поділились своїми спостереженнями. Щоб залишити свій відбиток на кам'яній підлозі потрібні століття, а щоб зносилась іграшка – кілька десятиліть, а то й років. У будь-якому разі, ці порівняння вас здивують!
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Верхньому гаманцю – 10 років
Фото Reddit aza9999
Дверний дзвінок у магазині, який висів тут роками
Фото Reddit pix_
Ось що сталось з підлогою за 43 роки
Фото Reddit victordoesstuff
"Єдиний і неповторний баскетбольний м'яч, який є в місцевому парку і якимось чином все ще стрибає"
Фото Reddit sangallium
"Я спала з іграшковою альпакою праворуч щоночі протягом 6 років"
Фото Reddit ummamemeВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
Ніж для чищення картоплі
"Ним користувалась моя бабуся наприкінці 80-х. Вона каже, що її мати користувалася ним, коли була дитиною.”
Фото Reddit FlabbyMilk
"Моя пара взуття, яку я ношу майже кожен день протягом останніх 7 років"
Фото Reddit 2ndStallLochNess
На цьому стовпі дуже багато шарів оголошень
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Дверні ручки в місцевому заміський клуб, яким вже понад 40 років
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Шкіряному чохлу зліва – тиждень, а справа – 3 роки
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4 роки сонця і поту
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"Після 10 років носіння цієї пари, я нарешті купив нову"
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"Фрісбі мого цуценя, з яким він грався 3 роки"
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Мишка протерла собі окреме місце
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