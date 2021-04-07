Кенгуру та барабани: які найбільш неочікувані речі можна знайти у ваннах чоловіків – 20 фото

Джерело:Twitter
Ванна кімната багато що може сказати про її власника. Існує безліч жартів про нескінченні "баночки" косметики, які жінки розкладають по всім полицям. А як щодо чоловіків? У їх ваннах також можна знайти багато цікавого.
Користувачка Twitter Джоді Грейс якось поділилась фото знахідкою, яку вона виявила у ванній кімнаті свого хлопця – скручені разом вантуз та щітка-браш для волосся. Дівчина неабияк здивувалась та попросила інших жінок показати, які найбільш дивні речі вони знаходили у ванних своїх коханих. Лишень подивіться: деякі з них смішні чи навіть зворушливі, а інші – трохи моторошні.
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