20 речей, яких взагалі не мало б існувати: користувачі Twitter запустили кумедний тренд

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Джерело:

Twitter

Без одних речей нам важко обійтись, інші – нам просто не потрібні. А є речі, які виглядають настільки дивно чи навіть загрозливо, що взагалі незрозуміло, кому вони можуть знадобитись Саме цьому присвячений новий тренд у Twitter під назвою #StuffThatShouldNotExist.

Від коронавірусу до подушки із зображенням Ніколаса Кейджа: користувачі під цим хештегом показують речі, яких не мало б бути на цій планеті, але вони чомусь досі існують. Деякі з них виглядають кумедно, деякі – моторошно, інші ж – просто безглуздо. Перегляньте найкраще з цих твітів і переконайтесь що меж людської фантазії просто не існує!

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Це маленькі парасольки для черевиків

Фото FlindersEmma

Килим у ванній, який вкриває усю підлогу. Добре, що хоч не білий

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Сумніваємося, що котик погоджувався на це

Фото GeneralCattis

Просто навіщо?

Фото senpaiyessir

Через цю річ усі у квартирі чутимуть, що ви відкриваєте торт

Фото RewardingGrin

Пластик, за який природа не каже людству "дякую"

Фото carlodorrito

Подушка з лицем Ніколаса Кейджа, та ще й з паєтками!

Фото pixiebibliophi1

Ох, усі ми б хотіли, щоб цього не існувало, чи не так?

Фото YuGiOhV35

Просто ціла законсервована курка. Це навряд чи буде смачно

Фото Royale_tea1

Орео зі смаком риби, хто взагалі наважиться це спробувати?

Газована вода зі смаками справжніх страв. Очевидно, такий продукт не прижився

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Це білизна для ваших пальчиків. Здається, люди, які просто обрізали пальці на рукавицях, вже давно додумались до цього

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Прокладки із зображенням вампірів – це дійсно кумедно

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Класика, яку багато хто терпіти не може

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Як можна було таке вигадати й для чого?

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Просто їдьте до Австралії – там багато тварин, які лякають самим своїм існуванням

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