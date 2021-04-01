20 речей, яких взагалі не мало б існувати: користувачі Twitter запустили кумедний тренд

16:13

Без одних речей нам важко обійтись, інші – нам просто не потрібні. А є речі, які виглядають настільки дивно чи навіть загрозливо, що взагалі незрозуміло, кому вони можуть знадобитись Саме цьому присвячений новий тренд у Twitter під назвою #StuffThatShouldNotExist.