20 речей, яких взагалі не мало б існувати: користувачі Twitter запустили кумедний тренд

Джерело:Twitter
Без одних речей нам важко обійтись, інші – нам просто не потрібні. А є речі, які виглядають настільки дивно чи навіть загрозливо, що взагалі незрозуміло, кому вони можуть знадобитись Саме цьому присвячений новий тренд у Twitter під назвою #StuffThatShouldNotExist.
Від коронавірусу до подушки із зображенням Ніколаса Кейджа: користувачі під цим хештегом показують речі, яких не мало б бути на цій планеті, але вони чомусь досі існують. Деякі з них виглядають кумедно, деякі – моторошно, інші ж – просто безглуздо. Перегляньте найкраще з цих твітів і переконайтесь що меж людської фантазії просто не існує!
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