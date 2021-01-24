20 смішних витівок, які могли зробити тільки діти: добірка кумедних фото

Інколи діти витворяють такі речі, про які дорослі навіть не можуть додуматися. І це чудово. Адже спостерігаючи за цими витівками, мимоволі повертаєшся у прекрасний час дитинства.
Видання Bored Panda зробило добірку кумедних фотографій із дітьми, які вас дуже потішать. Life 24 відібрав найцікавіші світлини.
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"Я хочу, щоб всі знали, що моя 2-річна дитина наполягала на тому, щоб бути "штанами" на Геловін"
Фото jungleland
"Спитав у своєї сестри, чи насолоджується племінник на весіллі. У відповідь вона відправила це фото"
Фото caityfaced88
"Моя мама сказала, що це була одна із найулюбленіших речей, яку я любила робити в дитинстві"
Фото gronkaflomarous
"Моя 4-річна дочка побачила щось страшне на своєму планшеті. Тому вона одягнула захисний шолом"
Фото Russell0812
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"Зайшов глянути, як мій син дивиться телевізор. Я на секунду налякався"
Фото mc_dad
Дівчинка намалювала подушку на вулиці і лягла спати
Фото mpbishop
"Мій брат виявив, що його костюм для плавання може затримувати повітря"
Фото OrdinaryRedditor2
"Ось як моя 2,5 річна племінниця хоче піклуватися за власним братиком"
Фото thisismyfupa
"Мій син почав своє літо правильно!"
Фото hashtagf***you12
Головне – це комфорт!
Фото __BHB__
"Не знаю, чи я маю пишатися чи бути занепокоєним. Моя дочка сказала, що в братика коронавірус. І почала будувати йому гроб"
Фото alxrite
"Я просто відійшов на 30 секунд"
Фото looseleaflover
"Знайшов це, коли роздивлявся старі фотографії. Я був жахливою дитиною"
Фото yz125
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"Ми з дружиною пізно повернулися додому і побачили, що наш син ось так спить"
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"Я передивлявся старі сімейні фото. І знайшов ось це"
Фото couldnt_help_myself
"Зводив дочку на красиву вечерю"
Фото thegreatbarcia
Сонний Спайдермен
Фото LivKristen
"Так мій син дивився телевізор"
Фото heyheyhey12_12
"Почув, що мій сино дико кричить. Знайшов його тут"
Фото blr6183
"Що моя дочка намалювала на одній із домашніх робіт"
Фото negativenancy__