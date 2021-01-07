5 чарівних традицій, за які ми так любимо Різдво
Сьогодні – особливий день. До нашого життя нарешті увірвалося Різдво – один з найкрасивіших моментів в році, коли хочеться просто тішитися і святкувати. Тому беріть за руку рідних та пішли творити прекрасний настрій разом.
Life 24 бажає усім щасливого Різдва! Якщо хочете відчути магію свята на повну, не забувайте про ці 5 справжніх різдвяних традицій, які ми всі обожнюємо.
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Зберіться усією родиною
Мама, тато, бабусі, дідусі, брати, сестри, тітки, дядьки, племінники, похресниці…Зберіться всі-всі-всі за святковим столом. Коли ще вдасться побачити усю родину разом?
Зберіться усією родиною на Різдво / Фото Pexels
Поговоріть про життя, пожартуйте та просто насолодіться тим, що всі ваші рідні поруч. Але не починайте говорити про політику чи на інші суперечливі теми. Хіба Різдво – той час, щоб сваритися? Та якщо це вже сталося, то Life 24 підкаже, що робити.
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Поколядуйте
Який різдвяний вечір без старих-добрих колядок? Нумо співати разом! Навчіть колядувати навіть найменших діточок з родини. Вони завжди втішаться, коли зможуть приєднатися до різдвяної пісні. Дайте їм за це винагороду. Згадайте, як ви чекали на свого "п’ятака" у дитинстві.
Якщо "Нова радість стала" та "Бог ся рождає" вже трохи приїлися, то не проблема. Нижче – список чудових українських колядок.
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Скуштуйте всю смакоту
Святковий стіл на Різдво – це спокуса, від якої неможливо втриматися. Вареники, ковбаска, шиночка, салатики, голубці, кутя – складно перерахувати всю-всю смакоту. Хочеться спробувати якнайбільше. Але є одна проблема – животик лише один. Тому беріть всього потрошки і не переїдайте.
Спробуйте усю смакоту з різдвяного столу / Фото 24.ua
Запросіть вертеп
Якщо почуєте дзвіночки на вулиці чи у під’їзді, одразу відкривайте двері. До вас в гості прийшов вертеп. Це – театральне дійство, яке прославляє народження Ісуса Христа. Його можна побачити лише кілька днів на рік. Впустіть людей додому – і вам презентують чудову релігійну виставу із Ангелами, Царем Іродом, Жидом, Пастушками тощо.
Помиріться один з одним
Різдво – ідеальний час, щоб забути старі сварки. Навіщо тримати в собі образи? Вони приносять тільки негатив. Їм не місце у різдвяний час.
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