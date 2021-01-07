Сегодня – особый день. В нашу жизнь наконец-то ворвалось Рождество – один из самых красивых моментов в году, когда хочется просто радоваться и праздновать. Поэтому берите за руку родных и пошли творить прекрасное настроение вместе.

Life 24 бажелает всем счастливого Рождества! Если хотите почувствовать магию праздника на полную, не забывайте об этих 5 настоящих рождественских традиций, которые мы все обожаем.

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Соберитесь всей семьей

Мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры, тети, дяди, племянники, крестницы... Соберитесь все-все-все за праздничным столом. Когда еще удастся увидеть всю семью вместе?​

Соберитесь всей семьей на Рождество / Фото Pexels

Поговорите о жизни, пошутите и просто насладитесь тем, что все ваши родные рядом. Но не начинайте говорить о политике или на другие спорные темы. Разве Рождество - то время, чтобы ссориться? Но если это уже произошло, то Life 24 подскажет, что делать.

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Поколядуйте

Какой рождественский вечер без старых-добрых колядок? Давайте петь вместе! Научите колядовать даже самых маленьких детишек из семьи. Они всегда порадуются, когда смогут присоединиться к рождественской песни. Дайте им за это вознаграждение. Вспомните, как вы ожидали на свой "пятак" в детстве.​

Если "Новая радость стала" уже немного приелась – это не проблема. Ниже – список замечательных украинских колядок.

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Попробуйте все вкусности

Праздничный стол на Рождество – это соблазн, от которого невозможно удержаться. Вареники, колбаска, ветчина, салатики, голубцы, кутья – сложно перечислить все-все вкусности. Хочется попробовать как можно больше. Но есть одна проблема – животик только один. Поэтому берите всего понемногу и не переедайте.

Попробуйте все вкусности рождественского стола / Фото 24.ua

Пригласите вертеп

Если услышите колокольчики на улице или в подъезде, сразу открывайте дверь. К вам в гости пришел вертеп. Это театральное действо, которое прославляет рождения Иисуса Христа. Его можно увидеть только несколько дней в году.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO​

Помиритесь друг с другом

Рождество – идеальное время, чтобы забыть старые ссоры. Зачем держать в себе обиды? Они приносят только негатив. Им не место в рождественское время.